Sjarapova vraagt geen wildcard voor Wimbledon: "Speel wel kwalificaties"

Maria keerde eind april terug na een dopingschorsing.

Voor Roland Garros ving Sjarapova bot en voor Wimbledon vraagt ze al helemaal geen wildcard meer. "Ik wil me plaatsen in de kwalificaties", zegt de Russin, die als 17-jarige Wimbledon op haar naam schreef in 2004.