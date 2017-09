Stephens klauterde van plek 957 naar triomf US Open na operatie: "Onmogelijk"

De 24-jarige Sloane Stephens is de laagst genoteerde laureate van de US Open sinds Kim Clijsters in 2009 won op Flushing Meadows. Stephens maakte na een voetoperatie een vrije val van meer dan 900 plaatsen op de WTA-ranking en begon aan de US Open als nummer 83.

"Dit is ongelofelijk. Op 23 januari lag ik nog op de operatietafel", vertelt ze. "Als iemand me had verteld dat ik de US Open zou winnen, dan zou ik dat onmogelijk geacht hebben."

"Het is zo'n avontuur geweest sinds mijn comeback. Ik zou het op geen andere manier hebben willen doen. Ik heb keihard gewerkt en ik wist dat het vruchten zou afwerpen."

Met haar overwinning in de finale tegen haar landgenote Madison Keys (6-3, 6-0) springt Stephens naar de 17e plek op de WTA-ranking.