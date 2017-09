Joachim Gérard kan zich niet plaatsen voor halve finales US Open

Gérard zag zijn deelname aan Roland Garros en Wimbledon eerder dit seizoen in het water vallen door een schouderoperatie, maar op de US Open was hij opnieuw van de partij.

In de kwartfinales moest Gérard het opnemen tegen Gordon Reid. Beide spelers kennen elkaar door en door, want eerder dit jaar veroverden ze samen de titel in het dubbelspel op de Australian Open. In datzelfde toernooi was Gérard in de kwartfinales te sterk voor de Brit.

Maar in New York waren de rollen omgekeerd. Gérard trok de eerste set naar zich toe in de tiebreak, maar daarna nam Reid het heft in handen. Hij mepte Gérard naar huis met 6-4 en 6-1.

Ook het dubbelspel werd geen succes voor Gérard. Daar moest hij samen met de Zweed Stefan Olsson in de eerste - meteen ook de halve finale - het hoofd buigen voor het Franse duo Houdet en Peifer: 3-6, 7-5 en 8-10.