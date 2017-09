Fissette: "Het niveau van het vrouwentennis ligt de laatste jaren steeds hoger"

Keys en Stephens blijven 2 grote beloften in het vrouwencircuit.

In de finale staat Madison Keys als 15e reekshoofd tegenover Sloane Stephens, die zelfs niet bij de reekshoofden zit. "Voor mij is dat evenwel geen gigantische verrassing", steekt Wim Fissette, ex-coach van Kim Clijsters, van wal. "Maar langs de andere kant is dit natuurlijk een verrassing van jewelste."

"Beide dames keerden pas in het midden van dit seizoen terug na blessureleed. Keys is een half jaar buiten strijd geweest en heeft dit seizoen geen echte reeks van toernooien kunnen afwerken."

"Stephens was een jaar uit met een voetblessure en maakte haar entree tijdens de Amerikaanse zomer. In 2013 haalde ze al eens de halve finale op de Australian Open, maar daarna werd het een beetje stil rond Stephens. Motivatieproblemen, hoorde ik. Door terug te vechten uit die aanslepende blessure heeft ze die nu wel overwonnen. Hoe dan ook blijven Stephens en Keys 2 grote beloften in het vrouwentennis."