Roger Federer wordt gelobd door jonge fan

Vannacht komt Roger Federer weer in actie op de US Open. In de kwartfinales neemt hij het op tegen Juan Martin Del Potro, de eindwinnaar in 2009.

Federer staat 5 keer op de erelijst in New York (2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Als hij Del Potro klopt, loopt hij meer dan waarschijnlijk Rafael Nadal tegen het lijf in de halve finales. Een finale avant la lettre.