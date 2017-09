Goffin treft Russisch toptalent: "Ik moet hem laten rennen"

Andrej Roeblev is samen met de nog iets jongere Canadees Denis Shapovalov de laatste overgebleven tiener op de US Open. De 19-jarige Roeblev baarde vooral opzien door in de tweede ronde schaduwfavoriet Dimitrov, die vlak voor de US Open nog het toernooi van Cincinnati had gewonnen, uit te schakelen in drie sets.

Roeblev kwam zelf met een toernooizege op zak naar New York, want iets meer dan een maand geleden behaalde hij zijn eerste toernooizege in Umag (Kro).

De doorbraak van de rijzige Rus is geen verrassing, want in 2014 werd hij al uitgeroepen tot wereldkampioen bij de junioren, nadat hij eerder dat jaar ook Roland Garros bij de jongens had gewonnen. 10 jaar eerder was die eer weggelegd voor... Gaël Monfils. Een goed voorteken voor Goffin?