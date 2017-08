Clijsters begeleidt Wickmayer in New York: "Uit vriendschap"

Kim Clijsters (34) zette in New York in 2012 een punt achter haar carrière. In de tweede week van het grandslamtoernooi zal Clijsters er deelnemen aan een toernooi met tennislegendes, maar eerst zal Clijsters net als op Wimbledon Yanina Wickmayer begeleiden.

"Ik doe dat puur uit vriendschap. Het is ook niet de eerste keer dat ik haar help. We kunnen het zeer goed met elkaar vinden", zegt de drievoudige winnares van de US Open.

Hoe schat Clijsters het vrouwentoernooi in? "De US Open is fysiek zeer zwaar, want de ondergrond is zeer belastend. Je moet een goed voetenspel hebben, in staat zijn om snel te bewegen en goed kunnen afduwen. Angelique Kerber is zo'n speelster, net als Johanna Konta."

"Door de afwezigheid van Serena Williams zal het net als Wimbledon een open toernooi worden. Veel speelsters zullen in hun kansen geloven. Maria Sjarapova zal voor het eerst opnieuw deelnemen aan een grandslamtoernooi en ik ben benieuwd om haar aan het werk te zien."