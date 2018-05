Had tegenstander Goffin een excuus? "Vond het na set 2 al te donker"

De Belgische tennisfans hielden hun hart vast bij een 2-0-voorsprong in sets voor Robin Haase, maar Goffin deed de match nog helemaal kantelen. Vooral in set 4 en set 5 leek de Nederlander niet meer bij de les. Had hij een verklaring voor die inzinking?

"Hij trok zijn niveau gewoon op. Hij was te goed. Ik ben echt nog voor elk punt gegaan. Dat het plots snel ging, lag aan Goffin en aan zijn tempo. Hij kwam elke keer met mooie winners en punten. Hij is toch nummer 9 van de wereld. Ik heb hem de hand geschud en hem gefeliciteerd, maar ik baal natuurlijk."

Toch was tijdens de match ook te zien hoe Haase herhaaldelijk aan de scheidsrechter ging vragen of de match niet stopgezet moest worden door de intredende duisternis. "Ik vroeg na set twee al hoe laat het was want ik vond het al donker worden. Ik had toch verwacht dat we na de derde set misschien zouden stoppen, maar we spelen nog de hele wedstrijd. Dat vind ik bijzonder."

"Ik vroeg om te stoppen en kreeg niet eens een antwoord. Dan is het toch logisch dat ik dat bij de volgende wissels blijf vragen? Als ik een antwoord krijg, dan kan ik daar iets mee. Het was frustrerend. Maar ik heb geen rare dingen gedaan omdat ik de concentratie kwijt was. Ik zie het probleem niet."