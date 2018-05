Van Uytvanck: "Nieuwe coach zorgt dat ik me goed voel als persoon"

Bij Alison Van Uytvanck roept Roland Garros mooie herinneringen op. 3 jaar geleden rekte ze haar avontuur tot in de kwartfinales. Met welk gevoel begint ze maandag aan haar toernooi?

"Na de Fed Cup was ik mentaal wat vermoeid", zegt Van Uytvanck. "Maar daarna speelde ik goede matchen tegen Elise Mertens (in Madrid) en Stosur (in Rome). "

Van Uytvanck werkt sinds enkele maanden ook samen met een andere coach: David Basile. "Hij toont heel veel energie op en naast de baan. Hij is kalm en altijd positief tegenover mij. Dat zijn allemaal dingen die ik nodig heb om me goed te voelen als persoon."

Maandag kijkt Van Uytvanck (WTA-46) in 1e ronde de Australische Isabel Wallace (WTA-248) in de ogen. "Ze staat 200 plaatsen lager gerangschikt dan ik. De druk ligt dus niet bij haar. Ze zal vrij tennissen en dan weet je nooit welk niveau ze zal halen."