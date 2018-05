Bemelmans als "lucky loser" opgevist voor hoofdtabel Roland Garros

Ruben Bemelmans sneuvelde gisteren in de 3e en laatste kwalificatieronde. Op het Parijse gravel ging Bemelmans met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen Thomaz Belucci, de nummer 269 op de wereldranglijst.

De tennisbelg had zijn koffers waarschijnlijk al gemaakt, maar kreeg vandaag toch nog heuglijk nieuws te horen. Door het forfait van een andere speler mag Bemelmans voor de 2e keer, na 2015, pronken op de hoofdtabel van Roland Garros. Bemelmans vervoegt zo David Goffin (ATP-9), die het in zijn eerste ronde opneemt tegen de Nederlander Robin Haase (ATP-44).

Zelf neemt Bemelmans het op tegen de Indiër Yuki Bhambri (ATP-94). De twee stonden nog maar 1 keer tegenover elkaar. In 2015 won Bhambri voor eigen publiek in New Delphi.