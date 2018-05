Goffin aan vooravond Roland Garros: "Haal weer mijn beste niveau"

Goffin kwam in Parijs nog nooit verder dan de kwartfinales. Wat is nu het doel? "Ik ga proberen zo ver mogelijk mee te gaan. Het is een heel zwaar toernooi. Ik moet proberen zoveel mogelijk te winnen en sereen en kalm te blijven. Dan zien we wel hoe ver ik kan komen."

Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld, is ook voor Goffin de grote favoriet. "Door zijn blessure in het begin van het seizoen is hij nog heel fris. Hij is hier met veel vertrouwen en komt duidelijk voor die 11e titel. Hij zal opnieuw moeilijk te verslaan zijn."

Vorig seizoen kwam Goffin zwaar ten val op Court Suzanne-Lenglen, waardoor hij lang sukkelde met een voetblessure. Denkt hij nog vaak aan die val? "Neen. Eigenlijk niet. Het was een ongelukje en dat hoort erbij. Ik heb nergens meer last van."