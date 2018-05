Ivanka Trump neemt het op voor Serena: "Geen reekshoofd? Belachelijk"

Het was al een paar dagen bekend. Serena Williams, die in Parijs haar grandslamrentree maakt nadat ze in september vorig jaar het leven had geschonken aan een dochter, was geen reekshoofd.

Op het moment van haar moederbreak was Williams de nummer 1 van de wereld. Na nog maar 2 toernooien dit voorjaar, Indian Wells en Miami, die bovendien niet zo vlot verliepen qua resultaat, staat ze nu pas 453e.

De WTA heeft een regel waarbij een speelster met een beschermde ranking een grandslamtoernooi kan aanvatten, maar het is aan de organisatoren om die toe te staan. En de Franse tennisbond besliste de gewone WTA-ranking te volgen.