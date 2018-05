België-Nederland in eerste ronde, Mertens tegen Lepchenko

David Goffin leidt in de onderlinge duels tegen Robin Haase met 4-1. De Luikenaar is de enige Belg die een rechtstreekse plaats op de hoofdtabel heeft. Ruben Bemelmans (ATP-111), die in de derde en laatste kwalificatieronde staat, kan zich nog bij hem voegen.

Elise Mertens ontmoet met Varvara Lepchenko een speelster waar ze nooit eerder tegen speelde. Alison Van Uytvanck (WTA-46) neemt het in de eerste ronde op tegen de Australische Isabelle Wallace (WTA-248). Het wordt het eerste duel tussen beide tennissters.

Ook Yanina Wickmayer (WTA-101) moet aan de bak tegen een Australische, zij kijkt Samantha Stosur (WTA-60) in de ogen. Stosur leidt in de onderlinge duels met 4-2. Kirsten Flipkens (WTA-69) speelt tegen Tatjana Maria (WTA-64). Flipkens won vier onderlinge partijen, de Duitse drie.

Ysaline Bonaventure (WTA-132) komt nog in actie in de kwalificaties en staat in de derde en laatste kwalificatieronde.