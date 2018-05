Heupblessure houdt olympisch kampioene Puig weg uit Roland Garros

Puig mist door haar blessure voor het eerst sinds 2010 Roland Garros. "Het doet pijn om er niet bij te kunnen zijn in Parijs", schrijft het nummer 62 van de wereld op Twitter.

"Ik begrijp dat blessures deel uitmaken van de sport en hoewel ze niet leuk zijn, kunnen ze jou veel leren over jezelf en je lichaam. Ik werk met mijn team hard aan het herstel van mijn heup. Ik hoop er weer te staan voor het grasseizoen."

Monica Puig won twee jaar geleden in Brazilië verrassend olympisch goud nadat ze in de finale de Duitse Angelique Kerber versloeg. Op Roland Garros kon ze tot dusver nog geen potten breken. Een plaats in de derde ronde (in 2013 en 2016) is haar beste resultaat op het Franse gravel.