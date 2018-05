Wickmayer: "Net citytrip aan het boeken, toen ik mail kreeg van Roland Garros"

Yanina Wickmayer mag zich weer tonen op het grote toneel. Yanina Wickmayer mag zich weer tonen op het grote toneel.

Yanina Wickmayer staat op de hoofdtabel van Roland Garros. Onze landgenote had er niet meer op gerekend, maar is blij verrast. "Dit is een beloning voor de moeilijke maanden op de kleine toernooien", zegt ze.