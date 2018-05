Serena Williams is klaar voor Roland Garros: "Ze gaat voor winst"

Patrick Mouratoglou is ervan overtuigd dat Serena ver kan geraken: "Of ze kan winnen? Serena kan alles bereiken wat ze wil. Ze slaat al heel goed op de bal en haar lichaam krijgt weer de vorm van vroeger. Het is de bedoeling om sterker terug te komen dan voordien."

Verder gaf de coach aan dat ze uitkijkt om aan het toernooi te beginnen. "Het is voor dit soort toernooien dat ze zo hard aan haar comeback heeft gewerkt."