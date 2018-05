Jo-Wilfried Tsonga liet in april zijn knie opereren en had stiekem gehoopt dat hij toch nog op tijd fit zou geraken voor de toernooien van Lyon (waar hij titelverdediger is) en Roland Garros (waar hij 2 keer de halve finales haalde).

"Ik ben uiteraard heel ontgoocheld, maar ik zal zowel in Lyon - als ambassadeur - als in Parijs - als toeschouwer - aanwezig zijn", belooft publiekslieveling Tsonga.