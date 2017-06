VIDEO: Roland Garros eert Nadal met beelden van 10 kampioenschapspunten

Mats Wilander (drievoudig Roland Garros-winnaar): "Maximaal vier games verliezen in één set. Dat is ongelooflijk. Zijn spel ging er zo op vooruit dat hij nu een betere speler is dan toen hij Wimbledon won (in 2008 en 2010, red). De Rafa van vandaag zou de Rafa van 2005, die zijn eerste Roland Garros won, verslaan en met minder dan drie spelletjes verlies per set."

Tommy Haas (Duitse ex-nummer 2 van de wereld): "Ik denk niet dat er velen zijn die deze verwezenlijking in woorden kunnen uitdrukken. Het is werkelijk ongelooflijk."

Martina Navratilova (negenvoudig Wimbledon-winnares): "Een geweldige 10e titel voor Nadal - dat zal nooit meer gebeuren. Felicitaties voor een echte kampioen op en naast het terrein."

Andy Roddick (Amerikaans ex-nummer 1): "Hij verloor 35 games in het volledige toernooi. Ik ben er vrij zeker van dat ik mijn autosleutels al 35 keer verloor dit jaar. 10, 10, 10, je kunt het zoveel herhalen als je wil, het is helemaal niet normaal. Enorm respect voor Rafa."

Pat Cash (ex-Wimbledon-winnaar): "Ik ben totaal in shock dat hij dit voor elkaar heeft gebracht. Ik had niet gedacht dat hij nog een grandslam kon winnen, laat staan op zo'n manier."