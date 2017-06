Op het gravel van Court Suzanne Lenglen stonden maar liefst 27 grandslamtitels in het enkelspel. Dus de toeschouwers kregen in de finale echte legendes van het tennis te zien.

Clijsters en Austin trokken pas in de supertiebreak het laken naar zich toe. Daarin maakten ze een 3-0-achterstand nog goed. Het was met een grote glimlach dat Clijsters de trofee in ontvangst nam.