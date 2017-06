Appelmans over vrouwentoernooi: "We hebben de grote namen gemist"

Hoe moeten we die 20-jarige Letse inschatten? "Het is een jongedame met heel veel potentieel. Voor het toernooi behoorde ze al tot de schaduwfavorieten. Zij is zo een van die jonge meisjes die hard tegen een bal kunnen slaan en die enorm veel lef hebben. Zij speelt het nieuwe, moderne tennis."

"Ze lijkt me ook iemand die nog alles aan het ontdekken is en die plezier heeft in haar tennisleven. Ze is heel goedlachs en toont veel emotie op de baan."