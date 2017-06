Dewulf stuntte 20 jaar geleden in Parijs: "Honderden mensen hadden 2e zit door mij"

Filip Dewulf kende geen goeie voorbereiding in aanloop naar Roland Garros van 1997. "In de Daviscup had ik een flinke enkelverzwikking opgelopen. Ik had drie of vier weken niet getennist, dus ik reisde met weinig verwachtingen af naar Parijs."

"Ik hoopte gewoon goed door de kwalificaties te komen. Ik had met de Italiaan Caratti een gunstige loting, want hij was geen gravelspecialist. Dus ik stond meteen in de tweede ronde. Dat gaf een boost en toen was ik vertrokken."

"In de tweede ronde tegen Meligeni herinner ik me vooral nog dat schitterende dropshot. De bal botste op zijn terrein maar door het effect kwam het meteen terug over het net. Dat maak je niet zoveel mee in je carrière. Maar ik verbaasde mezelf vooral door een vijfsetter te winnen. Door die blessure dacht ik niet dat ik daar fysiek klaar voor was."