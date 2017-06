Goffin heeft enkel niet gescheurd: "Zal niet lang uit roulatie zijn"

Ik kan me voorstellen dat dit niet zonder gevolgen zal blijven en dat er in de toekomst aanpassingen zullen gebeuren aan het terrein

"Ik had het eerst niet gezien", zegt coach Thierry Van Cleemput. "Maar toen hij bleef liggen, had ik meteen door dat het ernstig was. Zeker toen hij zijn schoen en sok uitdeed en ik de zwelling zag."

"In het begin is er natuurlijk angst, paniek zelfs. Je vreest voor een gescheurde of gebroken enkel. Maar de scan heeft ons gerustgesteld. Er is niets gescheurd of gebroken. Meer kunnen we nu niet zeggen. We moeten 48 uur afwachten om te kijken hoe het evolueert."

"We zijn zo snel mogelijk met de behandeling begonnen, zodat hij niet te lang uit roulatie zal zijn. Of hij zal kunnen spelen in Rosmalen? Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We weten alleen dat hij niet lang uit roulatie zal zijn."

Is Van Cleemput niet kwaad hoe de blessure tot stand is gekomen? "Dat is een logische vraag. Je wil uiteraard de optimale veiligheid voor de spelers. Daar wordt hier al veel aan gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat dit niet zonder gevolgen zal blijven en dat er in de toekomst aanpassingen zullen gebeuren."