Tennisser barst in tranen uit na matchpunt: "Ik mis mijn vader"

Steve Johnson moest half mei afscheid nemen van zijn vader. Hij overleed op 58-jarige leeftijd. Johnson begon te tennissen dankzij zijn vader, die tenniscoach was. Het is voor de Amerikaan dan ook zeer emotioneel om in Parijs weer op het terrein te staan.

Na zijn partij in de tweede ronde werd het hem even te veel. Hij viel na het matchpunt op de grond en moest huilen. "Ik mis mijn vader", vertelde hij. "Ik wou dat hij mij hier kon volgen. Nu volgt hij van bovenaf. Ik voelde zijn steun bij dat laatste punt. Hij gaf me de kracht om deze match te winnen."

"Het is moeilijk te beschrijven. Fysiek ben ik in orde, maar emotioneel ben ik een wrak. Maar dit is wat hij me geleerd heeft. Blijven vechten. Dat is het enige dat ik nu kan doen."