Goffin: "Ben nog nooit zo sterk geweest op gravel als nu"

"Ik voel me goed. Ik had de voorbije weken wat pijn aan mijn adductoren. Na het toernooi van Rome heb ik enkele dagen rust genomen. Toen ik in Parijs aankwam, had ik geen last meer. Nu kan ik aan 100% trainen en kan ik me volledig focussen op mijn tennis."

Zaterdagochtend kregen we een verrassend beeld te zien: Goffin stond op het trainingsveld met Rafael Nadal. "Het was een goede, intensieve training. We proberen altijd een stevige training te plannen vlak voor een grandslamtoernooi. En zoals altijd met "Rafa" zijn we tot het uiterste gegaan. Het was een goede training."