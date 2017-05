Emotionele Van Uytvanck: "Dit betekent heel veel, na een moeilijk jaar"

In de derde en laatste kwalificatieronde moest Van Uytvanck afrekenen met de Tsjechische Lucie Hradecka. Van Uytvanck slaagde in haar opzet en won in twee sets. "Dit betekent heel veel voor mij", zei ze na de match aan Sporza.

"Vorig jaar kon ik door een blessure niet meedoen. Om het toernooi op televisie te moeten volgen was pijnlijk. Zeker omdat ik het een jaar eerder zo goed had gedaan." (van Uytvanck bereikte in 2015 de kwartfinales in Parijs.)

"Nu heb ik bewezen dat ik me ook door de kwalificaties kan sleuren. Ik heb heel veel twijfels moeten overwinnen. Het was een moeilijk jaar door blessures en een andere coach. Nu valt alles weer in zijn plooi. Dat doet heel veel plezier."

"Ik was heel gedreven voor deze match. Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn omdat zij heel agressief is. Ik moest de kansen die ik kreeg, grijpen en ik denk wel dat ik dat gedaan heb."

"Ik weet nog niet wie ik kan loten, maar ik denk dat ik eerst moet genieten van dit en alles eens moet laten bezinken. Ik ben echt blij!"