Sjarapova krijgt geen wildcard voor Roland Garros

Sjarapova vierde eind april haar comeback in Stuttgart, maar de rentree van de voormalige nummer één van de wereld werd bij haar collega's niet echt met genoegen onthaald.

De WTA-ranking van Sjarapova was niet voldoende voor een plaats in de kwalificaties van Roland Garros, dat volgende week zondag van start gaat. Sjarapova moest daarom rekenen op een wildcard van de organisatie, maar die komt er dus niet.

"Er kunnen wildcards uitgedeeld worden na een terugkeer uit blessure, maar er bestaan geen wildcards na een dopingschorsing", was de duidelijke boodschap van de organisatie.

"Het is jammer voor Maria en voor haar fans. Zij zullen mogelijk erg ontgoocheld zijn. Maar het is onze verantwoordelijkheid, onze missie om de hoge standaarden van het spel te beschermen, zonder enige twijfel over het resultaat."