Petra Kvitova wil terugkeer maken op Roland Garros

Petra Kvitova heeft haar naam op de inschrijvingslijst van Roland Garros gezet. Het zou het eerste toernooi zijn sinds een inbreker haar in december 2016 verwondde aan haar linkerhand. De Tsjechische is wel nog niet zeker of ze fit genoeg zal zijn om aan het toernooi te beginnen.