Roland Garros heeft (nog) geen wildcard klaarliggen voor Sjarapova

Sjarapova heeft geen WTA-ranking meer, maar kreeg wel wildcards voor de toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome. Daarna volgt het grandslamtoernooi van Roland Garros, maar de Fransen lijken vooralsnog niet van plan om de Russin uit te nodigen.

"Het is een ingewikkeld verhaal. De beslissing is nog niet genomen. We zouden liever hebben dat ze terugkeert wanneer ze er opnieuw helemaal staat", zegt Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisfederatie.

"We hechten ook veel waarde aan de integriteit van de sport. We kunnen niet beslissen om meer geld te steken in de dopingstrijd en tegelijkertijd ook een wildcard geven aan Sjarapova."

De Russische kan zich wel nog via het kwalificatietoernooi proberen te plaatsen voor de hoofdtabel in Parijs. Om daaraan te kunnen deelnemen moet ze voldoende punten verzamelen en zou ze in feite het toernooi van Stuttgart moeten winnen. Kwalificatiespeelsters hebben tot eind april te tijd om zich in te schrijven voor Roland Garros.