Errani verklaart haar mindere vorm tegen België: "Heb een depressie"

Sara Errani was als 91e van de wereld het speerpunt van de Italiaanse ploeg tegen België, maar ze verloor zowel tegen Van Uytvanck als tegen Mertens. Bovendien kon ze niet verbergen dat ze ver verwijderd was van haar beste niveau.

Na de verloren match tegen Van Uytvanck moest ze al eens huilen op haar persconferentie en ook vandaag was de Italiaanse emotioneel. "Mertens heeft heel goed gespeeld, ze was duidelijk beter dan ik", vertelde ze over de match. "Ik slaagde er niet in om mijn tennis te spelen."

Bij het begin van de tweede set kampte Errani met krampen. "Mijn probleem is echter eerder mentaal dan fysiek. Die krampen zijn het gevolg van de spanning in mijn lichaam door persoonlijke problemen. Ik ben niet sereen, ik heb een depressie. Het heeft niets met tennis te maken, maar ik moet mijn hoofd leegmaken."

Ondanks die depressie blijft Errani wel beschikbaar voor de Fed Cup. "Spelen voor Italië is altijd een eer geweest. Soms is het niet mogelijk om erbij te zijn, maar normaal gezien kan men op me rekenen."