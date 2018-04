Van Aken voor duel met Italië: "Bladzijde met Monami omgedraaid"

"Maar onze ploeg is een stukje sterker met Elise (Mertens), Alison (Van Uytvanck) en Kirsten (Flipkens). Italië doet het met 3 jonge speelsters. Ik kan me niet voorstellen dat het thuisvoordeel of de ondergrond zó in het voordeel van Italië zal werken. We moeten dit tot een goed einde kunnen brengen."

Voor Van Aken is het een eenmalige terugkeer naar de Fed Cup, die hij in 2001 met Kim Clijsters en Justine Henin wist te winnen. "Dat is allemaal lang geleden, maar dit voelt toch als thuiskomen. Ik had geen onwennig gevoel. Integendeel, het loopt zeer vlot."

'Ik zal niet zeggen dat ik de voorbije jaren alle speelsters tot in de details heb gevolgd. Maar tegenwoordig kun je zoveel beelden opvragen dat dat geen probleem meer is."