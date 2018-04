🇮🇹🆚🇧🇪 Jasmine Paolini is first up for Italy, taking on Belgium's @elise_mertens in the opening rubber of the #FedCup World Group play-off! pic.twitter.com/udUby4S2bR

Italië is de boeman van België in de Fed Cup. Ons land verloor alle 7 de Fed Cup-confrontaties. Het laatste onderlinge duel dateert van 2006. Toen kwam Italië met 2-3 winnen in de Spiroudôme in Charleroi. Italië won afgelopen weekend in de eerste ronde van Wereldgroep II met 3-2 van Spanje.

België vecht voor behoud in Wereldgroep in Italië Zaterdag en zondag is de Belgische Fed Cup-ploeg in en tegen Italië aan de slag in de barrages van de Wereldgroep, waartoe het veroordeeld was na het verlies begin februari in de eerste ronde tegen Frankrijk. Dat gebeurde toen nog met Dominique Monami als kapitein, zij is in maart opzijgeschoven. Ivo Van Aken is de interimcoach in Italië.

