Geen verrassingen in Fed Cup-selectie van interimkapitein Van Aken

Ivo Van Aken kiest dus voor dezelfde speelsters die in februari met 3-2 onderuit gingen in de eerste ronde tegen Frankrijk. Yanina Wickmayer (WTA-106) behoort net als toen niet tot de selectie.

Van Aken neemt eenmalig de leiding van het Belgische Fed Cup-team over na het ontslag van Dominique Monami. Die werd vorige maand opzij geschoven omdat de wisselwerking tussen haar en de ploeg niet optimaal bleek.

Van Aken leidde het Belgische team in 2001 naar de enige Fed Cup-winst in de geschiedenis. Hij wil het team nu weer op de rails krijgen. "Ik ben heel blij dat onze sterkste speelsters van het moment bereid zijn de Belgische kleuren in Italië te verdedigen", zegt Van Aken.



"Ik heb alle vertrouwen in hen. Ze spelen op een hoog niveau, hebben veel ervaring en de goesting ontbreekt zeker niet. Samen met de volledige staf zal ik er alles aan doen om de speelsters zo goed mogelijk te ondersteunen zodat het Belgische Fed Cup-team volgend jaar opnieuw kan aantreden in de Wereldgroep."

Het duel tussen België en Italië wordt op 21 en 22 april in Genua gespeeld. België moet winnen om in 2019 opnieuw in de Wereldgroep te kunnen uitkomen.