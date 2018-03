Van Aken neemt even Fed Cup over: "Coaching Monami liep niet zoals verwacht"

Ivo Van Aken leidt het Fed Cup-team nog 1 keer. Na de interland in Italië geeft hij de sleutels weer uit handen. "Ik ga die stoel niet claimen", verzekert hij.

"Ik heb de job vroeger vaak gecombineerd met die van Fed Cup-kapitein, maar dan ben je tegelijk rechter en partij. Dat kan niet de bedoeling zijn."

In het duel met Italië, op 21 en 22 april in Genua, staat een plaats in de Wereldgroep op het spel. "Op gravel wordt Italië een harde noot om te kraken", weet Van Aken, "maar wij kunnen op een sterke ploeg rekenen."

"Elise Mertens en Alison Van Uytvanck zijn op dreef. En Kirsten Flipkens is een echte ploegspeelster. Zij groeit boven zichzelf uit in de Fed Cup. We moeten de klus tot een goed einde brengen."