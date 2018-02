Flipkens: "Zolang ik er plezier aan beleef, blijf ik Fed Cup spelen"

Nadat België de 2e set had gewonnen in het dubbelspel, lag de beslissing in de 3e set. Het momentum leek bij de Belgen te liggen, maar toch gingen de Franse vrouwen met de winst aan de haal.

"Ik verlies mijn opslag in het eerste spel, maar daarna heb ik hem kunnen behouden. Ik denk dat Mladenovic erg gemotiveerd was om het eerste spel binnen te halen waardoor ze meer risico's nam dan voordien. We probeerden aan te klampen, maar de ervaring van Mladenovic speelde vandaag in ons nadeel", vertelt Kirsten Flipkens.

"Ik denk dat als je thuis speelt, je altijd wat mentaal sterker staat, de fans waren ook enorm luid. We hebben alles gegeven, waren mentaal ook heel sterk en we zijn toch blijven vechten", zegt Elise Mertens. Natuurlijk leer je door nog meer met elkaar samen te spelen elkaar beter kennen en gaat het ook steeds beter, dus dat gaan we zeker doen in de toekomst."