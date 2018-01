Mladenovic, Parmentier en Hesse spelen tegen Mertens en co. in Fed Cup

Kristina Mladenovic (WTA-10) is de beste Française in de selectie. Kristina Mladenovic (WTA-10) is de beste Française in de selectie.

Op 10 en 11 februari speelt België zijn eersterondeduel in de Fed Cup 2018 in en tegen Frankrijk. De Franse selectie is bekend. Met Caroline Garcia en Alizé Cornet zijn er 2 toppers niet bij.