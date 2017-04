Miss Fed Cup Elise Mertens: "We horen thuis in de top 8"

Fed Cup-kapitein Dominique Monami is apetrots op haar speelsters. Met Elise Mertens heeft ze een nieuwe "leading lady".

"Ongetwijfeld. Ze speelt heel graag voor haar land", reageert Monami opgetogen. "Ze speelt zonder scrupules. Na Mister Davis Cup Steve Darcis hebben we nu ook een Miss Fed Cup. Echt top."

Na de overwinning in Roemenië stuntte Monami ook in Rusland. "Dit is een droom. We werken hard aan de teamspirit. Ik vind het belangrijk dat de meisjes zich goed voelen en goed kunnen trainen. Dat werkt."

"Ik ben bijzonder tevreden. We horen nu bij de beste 8 van de wereld. Daar ben ik ontzettend trots op. En met onze mentaliteit is er nog wat mogelijk."