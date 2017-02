Monami na stuntzege: "Ploeggeest gaf de doorslag"

De sfeer was vanaf de eerste dag super. Er werd goed getraind, maar ook goed gelachen. Die balans is belangrijk.

"Elise heeft me vooral op mentaal vlak verbaasd. Hoe langer de match duurde, hoe beter ze in de wedstrijd zat. Op de belangrijke punten stond ze er mentaal. Zo'n overwinning behalen zonder ervaring in de Fed Cup is uitzonderlijk."

"De sfeer was vanaf de eerste dag super. Er werd goed getraind, maar ook goed gelachen. Die balans is belangrijk. We stonden echt als één team op het terrein en dat maakt een groot verschil. De ploeggeest gaf de doorslag."

Wat is het geheim van Monami om voor die goeie sfeer te zorgen? "Ik luister heel veel naar de speelsters en probeer iedereen voldoende aandacht te geven. Iedereen kan belangrijk zijn. Dat hebben ze gewaardeerd."