Monami: "Belgische ploeg wou coach die op positieve manier supportert"

Het Belgische team bestaat uit Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens, Elise Mertens en Maryna Zanevska. Vooral die laatste is voor velen nog een vrij onbeschreven blad.

"Maryna woont al 8 jaar in Namen en is sinds oktober Belgische", vertelt Monami. "Ze is niet meer heel jong (24), maar heeft heel veel potentieel. Ik hou haar eventueel achter de hand voor het dubbelspel. Morgenavond geef ik de definitieve selectie per duel vrij."