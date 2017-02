Belgische Fed Cup-vrouwen hoeven Halep niet te vrezen

Halep sukkelt al een tijdje met een knieblessure en zou nu zo'n maand buiten strijd zijn. Mogelijk is ze net op tijd weer fit voor het WTA-toernooi van Indian Wells, begin maart.

"Ik vind het heel jammer dat ik niet kan spelen, maar ik heb te veel last van mijn knie. Alle ploeggenotes zijn in vorm en weten wat ze moeten doen. Ik denk dat wij beter zijn dan België en dat we zullen winnen", zegt Halep.

Roemenië rekent nu op Irina-Camelia Begu (WTA-29), Monica Niculescu (WTA-36), Sorana Cirstea (WTA-62) en Patricia Maria Tig (WTA-106). Het Fed Cup-duel met België wordt gespeeld in Boekarest, op hardcourt.

België trekt met Yanina Wickmayer (WTA-60), Kirsten Flipkens (WTA-74), Elise Mertens (WTA-83) en Maryna Zanevska (WTA-123) naar de Roemeense hoofdstad. Het gaat om een duel in de eerste ronde van Wereldgroep II. De winnaar mag strijden om een plaats in Wereldgroep I, de verliezer moet trachten het behoud in Wereldgroep II te verzekeren.