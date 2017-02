Roemeense topper Halep geeft op met kniepijn week voor duel met België

Halep sukkelt al een hele tijd - eigenlijk van eind vorig jaar - met haar knie. Na haar kansloze exit in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaanse Shelby Rogers klaagde ze opnieuw.

In Sint-Petersburg won ze deze week haar eerste duel, maar haalde ze de kwartfinale niet. De 25-jarige Roemeense is in principe de nummer 1 van haar land in de Fed Cup-selectie tegen België.

Naast Halep (WTA-4) treedt Roemenië aan met Irina-Camelia Begu (WTA-28), Monica Niculescu (WTA-35) en Sorana Cirstea (WTA-59). Voor België zijn Yanina Wickmayer (WTA-60), Kirsten Flipkens (WTA-76), Elise Mertens (WTA-85) en Maryna Zanevska (WTA-126) van de partij.