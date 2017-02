Wickmayer, Flipkens, Mertens en Zanevska nemen het op tegen Halep en co

Roemenië ontvangt België op 11 en 12 februari in Boekarest op hardcourt. Voor Dominique Monami wordt het haar eerste opdracht als Belgische kapitein.

De voormalige nummer 9 van de wereld selecteerde Yanina Wickmayer (WTA-60), Kirsten Flipkens (WTA-76), Elise Mertens (WTA-85) en Maryna Zanevska (WTA-126) voor de confrontatie.

Zanevska is er voor het eerst bij. De 23-jarige speelster is geboren in Oekraïne en woont die al meer dan acht jaar in ons land. Sinds een half jaar is ze ook in het bezit van een Belgisch paspoort.