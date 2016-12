Amélie Mauresmo kondigde enkele weken geleden door een zwangerschap haar afscheid als Fed Cup-kapitein aan. De Française wordt opgevolgd door Yannick Noah (56), ex-winnaar van Roland Garros.

Noah is niet aan zijn proefstuk toe. Hij had de Franse Fed Cup-ploeg tussen 1997 en 1998 al onder zijn hoede en won in 1997 de finale.

Noah is sinds september 2015 ook de kapitein van de Franse mannenploeg. Hij was toen de opvolger van Arnaud Clément.