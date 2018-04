Van Herck: "3-0 is hard, maar er zijn zeker positieve elementen"

Sander Gillé en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in vier sets tegen de Amerikanen Jack Sock en Ryan Harrison. "Een 3-0 is altijd hard, maar er zijn zeker positieve elementen", reageerde kapitein Johan Van Herck.

"We waren er in de enkelspelen van vrijdag telkens dichtbij, zelfs in de wedstrijd van Ruben Bemelmans lagen er mogelijkheden. En we hebben een Belgisch dubbelteam ontdekt dat nog kan groeien. Vooral op het fysieke vlak is er nog werk aan de winkel. Iedereen kent nu zijn werkpunten."

"We zijn teleurgesteld, al hebben we wel getoond dat we in de Daviscup nog kunnen groeien. Met deze ploeg hebben we tegen zo'n sterke tegenstander zeker mooie prestaties neergezet."

"Dit maakt mijn volgende selectie nog wat moeilijker, rekening houdend met de vijf spelers die hier niet zijn. Daarnaast hebben we de prestaties van Joris, Ruben en de dubbelspelers gezien. Ik heb wat meer keuze."