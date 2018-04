Becker stelt voor: "2 winnende sets en 1 dag minder Daviscup"

Voor Boris Becker is dat geen must. "De Davisbeker bestaat bijna 125 jaar en alle spelers willen nog steeds deze trofee winnen. Dat is geen toeval", zegt hij aan de vooravond van de kwartfinale Spanje -Duitsland.

Becker won de Daviscup in 1988 en 1989. "Het is fantastisch om die wedstrijden als speler mee te maken", getuigt hij. "Die passie mogen we niet vervangen door wat geld. Het is uniek aan de Daviscup dat er wedstrijden voor eigen publiek en op verplaatsing zijn."

"Misschien kunnen er wel wat aanpassingen doorgevoerd worden", stelt Becker voor. "Zoals met 2 winnende sets spelen in plaats van 3 en vrijdag laten vallen als speeldag. Dat laatste is al het geval in de Fed Cup."