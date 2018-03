Nadal is blessurevrij en komt opnieuw in actie in Daviscup

Nadal viel in januari geblesseerd uit in de kwartfinales van de Australian Open. De 31-jarige Spanjaard wou begin maart opnieuw in actie komen in het Mexicaanse Acapulco, maar dat bleek niet iets te ambitieus. Ook Indian Wells en Miami kwamen nog te vroeg.

Nadal, die door de vroege uitschakeling van Roger Federer in Miami opnieuw nummer 1 van de wereld is, is nu wel verlost van zijn bovenbeenblessure. Net op tijd om met Spanje te strijden in de kwartfinales van de Daviscup.

Samen met Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, David Ferrer en Feliciano Lopez strijdt Nadal tegen Duitsland.