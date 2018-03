Onuitgegeven kwartet met Vliegen en Gille bekampt VS in Daviscup

Daviscup-aanvoerder Johan Van Herck moest creatief zijn om een ploeg te selecteren voor de kwartfinales tegen de VS. David Goffin sukkelt nog met zijn oog en ook Steve Darcis (elleboog) en Julien Cagnina (pols) lieten verstek gaan.

Ruben Bemelmans (ATP-116) en Joris De Loore (ATP-322) maken opnieuw deel uit van het Belgische team en ze krijgen het gezelschap van dubbelspelers Sander Gille (ATP dubbel 85) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98). Yannick Mertens (ATP-326) is reservespeler.

Eenvoudig wordt de opdracht in het Amerikaanse Nashville niet, want de Amerikanen komen met een ervaren team op de proppen. Jack Sock (ATP-11) is de best geplaatste op de wereldranglijst en ook Sam Querrey (ATP-14) en John Isner (ATP-17) staan in de top 20. Ryan Harrison (ATP-53) en Steve Johnson (ATP-54) vervolledigen het team.

Vorig jaar verloor het Belgische Daviscup-team nog de finale tegen Frankrijk.