Verenigde Staten treden met Sock, Querrey en Isner aan tegen België

In het weekend van 6 tot 8 april nemen de Verenigde Staten en België het tegen elkaar op in de kwartfinales van de Daviscup. Die ontmoeting vindt plaats op hardcourt op de campus van de universiteit van Belmont, in Nashville.

De thuisploeg heeft nu zijn selectie bekendgemaakt. Jack Sock (ATP-11) is de best geplaatste op de wereldranglijst en ook Sam Querrey (ATP-14) en John Isner (ATP-17) staan in de top 20. Ryan Harrison (ATP-53) en Steve Johnson (ATP-54) vervolledigen het team.

De Belgische selectie is nog niet bekendgemaakt, maar David Goffin, Steve Darcis en Julien Cagnina hebben al verstek laten gaan.