Voorzitter tennisbond twijfelt over Daviscup na gesprek met Goffin

De Internationale Tennisfederatie ITF wil de Daviscup compleet hervormen. André Stein, de voorzitter van de Belgische tennisfederatie liet gisteren weten dat België het voorstel zeker niet zal steunen. Maar na een gesprek met David Goffin is Stein al minder overtuigd.

"Het is duidelijk dat de tennissers absoluut minder wedstrijden op de kalender willen", zegt Stein. "We blijven erg gekant tegen een formule waarin België nooit voor eigen publiek zal spelen, maar een wedstrijd voor eigen publiek spelen, zonder Goffin, past natuurlijk ook niet in ons kraam."

"De Algemene Vergadering van de ITF is pas over 6 maanden. We hebben dus nog veel tijd om over onze stem na te denken. Dan zullen we ook de details van hun project kennen."

Steve Darcis is in elk geval faliekant tegen de hervormingen. "Wat een geweldig idee die nieuwe formule", klinkt het ironisch op Instagram. Hij voegt er nog enkele veelzeggende hashtags aan toe: #daviscupisdood, #eenschande, #geldgeldgeld en #intriest