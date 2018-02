Daviscup: het spel van het grote geld en de machtsstrijd ITF-ATP

Wat ook opvalt is dat de ITF redelijk weinig rekening houdt met de hart van de Daviscup en dat is toch het publiek, de supporter en het verlangen van de spelers om te schitteren voor hun publiek. De Daviscup is immers uniek door het systeem van "uit en thuis".

Belgische supporters moeten maar even terugdenken aan de halve finale tegen Argentinië in Vorst, de finale tegen Groot Brittannië in Gent, de halve finale tegen Australië in Brussel en recent de finale in Rijsel. Duizenden fans beleefden de dag, de driedaagse van hun leven. Stel je nu even voor. In 2019, Hong Kong of Hangzhou als locatie en België-Hongarije in de poulefase en een Servië-Argentinië als finale. Hoeveel supporters uit de 4 landen maken de verre verplaatsing? En wat zal de beleving dan zijn? Groot vraagteken.

Na de bekendmaking van het voorstel regende het al duizenden tweets van verontruste supporters. Wordt hun supporterservaring afgeserveerd is hun vraag, hun vrees. Bij de spelers en de federaties zijn er gemengde gevoelens. Amerika, het land van voorzitter Haggerty is pro verandering. Australië is tegen, Duitsland en België gaan het voorstel al zeker niet goedkeuren. Johan Van Herck, de coach van het Belgische team, staat kritisch tegenover de radicale ommezwaai. Hij gaat eerst luisteren naar zijn spelers, maar hij vreest dat de verandering de dood van de landencompetitie zou kunnen betekenen.