Bondspreses tennisbond: "België zal tegen hervormingsvoorstel stemmen"

De directie van de ITF wil een Wereldbeker organiseren met 18 landen in 1 week op 1 locatie in november. Daarvoor hebben ze een partnership van 3 miljard dollar afgesloten met een investeringsgroep voor een periode van 25 jaar. Om de hervorming definitief door te voeren heeft de ITF een tweederdemeerderheid nodig op de Algemene Vergadering in augustus.

De stem van België krijgen ze niet: "Wij zijn absoluut tegen en zullen dan ook tegenstemmen", zegt Stein. "Deze formule is juist wat we niet willen, want België zal nooit de middelen hebben om zo'n competitie te organiseren. Ons publiek en onze partners zouden zo de al zeldzame kansen om de beste Belgische spelers in actie te zien zien wegvallen. En dat moet toch de geest van de Daviscup blijven."

André Stein weet wel dat de stem van België amper invloed zal hebben, maar hij denkt dat verschillende Europese federaties zich samen tegen het project zullen scharen. "Ik weet dat de Fransen tegen zijn en de oud-voorzitter van de ITF ook."